-Sunucunun salona ayrı ayrı alınmaları konusunda yaptığı anons

-Kadın doktorun anlatımları

-salondan detay görüntü



( TRABZON -ÖZEL) Prof. Dr. Hikmet Yazıcı: "Türkiye'de geçen yıl öldürülen kadın sayısı yaklaşık 350 civarında"- Trabzon'da evlenme çağındaki kadın ve erkeklere cinsellik eğitimi verildi- Cinsellik eğitimine kadın ve erkek dinleyiciler önce birlikte katılırken, “Üreme sağlığı ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar” konusunda kadınlar ve erkekler salona ayrı ayrı alındı TRABZON



- Ortahisar Belediyesi ve Trabzon Valiliği tarafından ortaklaşa yürütülen proje kapsamında evlenme aşamasındaki gençlere evlilik öncesi cinsellik eğitimi verildi.

Ortahisar Belediyesi Çok Amaçlı Salonu’nda düzenlenen etkinliğe katılan çoğunluğu evlilik aşamasındaki kadın ve erkekler konuşmacıları önce hep birlikte bir arada dinledi. Ardından kadın ve erkek doktorlar tarafından anlatılan “Üreme sağlığı ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar” konusunu kadın ve erkek dinleyiciler salona ayrı ayrı alınarak verilen bilgileri dinlediler. Toplantının açış konuşmasını yapan Trabzon Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Mehmet Akbulut, ailenin önemine vurgu yaparak her şeyin temelinin sevgiden geçtiğini anlattı. Akbulut, “Aile konusu Trabzon’un Türkiye’nin hatta dünyanın insanlığın en önemli konusu. Atalarımız devleti bir aile üzerine bina etmişler. Ailenin temelinde sevgi var, sevgi olmazsa hiçbir şey olmaz. Ancak sevgiyi çok duyuyoruz, sevgi de gönül işi. Seven gönül yumuşar, merhameti artar. Bir çok kavramda olduğu gibi sevgi kavramında da maalesef özü yakalayamadığımız için 'sevgi' dilde kalıyor” dedi.

Ortahisar belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Uraloğlu da projeyi ilçeler bazında da değerlendirmeyi düşündüklerini belirtirken, daha sonra söz alan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Yazıcı, Türkiye'de yaşanan bir evliliğe karşılık, 3 boşanmanın yaşandığını söyledi.



Yazıcı, “Evlilikte çatışma ve çatışmayı çözme, eşler arası iletişim” konusunda yaptığı konuşmada, evli çiftlerin birbirlerine nasıl davranılması gerektiği konusunda uzun uzun anlatımlarda bulundu. Yazıcı, konuşmasında sevgi ve hoşgörünün önemine vurgu yaparak Türkiye’de boşanmaların arttığına dikkat çekti. "Türkiye'de geçen yıl öldürülen kadın sayısı yaklaşık 350 civarında" Yazıcı, bir evliliğe karşılık üç boşanma gerçekleştiğine dikkat çekerek “Türkiye’de 2017 yılında evlilikler 0.6 düzeyinde boşanmalarsa 1.8 oranında. Bu şu anlama geliyor bir evlilik-3 boşanma. Zaman içerisinde evlilikle ilgili ortalama yaş değişiyor. Son olarak bildiğim kadarıyla erkeklerde 28, kadınlarda 26 yaş. Yani evlilikle ilgili ortalama süre giderek insan ömrü uzadıkça ileriye atılıyor. Geçen yıl Türkiye’de öldürülen kadın sayısı yaklaşık 350 civarında” diye konuştu.

Konuşmaların ardından sunumu yapan Canan Kalaycı salondakilere " 'Üreme sağlığı ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar' konusunda sadece kadınlarımızın katılabileceği Dr. Melda Ünal’ın sunumunu yapacağı seminerimiz olacak onun ardından kısa bir ara vereceğiz ve 'Üreme Sağlığı ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar' konusunda Muhammet Ali Yılmaz sadece erkelere bir sunum yapacaktır” diyerek katılımcılara bilgiler verdi. Aile bütünlüğünün sağlam temellere oturtulması ve boşanma oranlarının azaltılmasına yönelik başlatılan proje kapsamında evlenmeyi düşünen ve hazırlık aşamasında olan 20 çift ile bu projeye ilgi duyan evli çiftler düzenlenen etkinliğe katıldı.

Projeyle birlikte eğitim alan çiftlerin sorun çözme kabiliyetlerinin arttırılması, kendi kişiliklerini daha iyi tanıyıp ne istediklerini bilen bireyler haline gelmesi ve ilde yaşanan boşanma oranlarında ciddi bir azalışın sağlanması olduğu kaydedildi. Öte yandan yapılan istatistiki çalışmalarda ülkemizde ve Trabzon’da boşanma oranlarının sürekli arttığı gözlendiği ve kaba boşanma hızı 2007 yılında ülke bazında yüzde 1.34 iken Trabzon ortalaması yüzde 0,72; 2017 yılında ise Türkiye ortalaması yüzde 1,60 iken Trabzon ortalaması yüzde 0,89 olarak belirlendiği ifade edildi.

