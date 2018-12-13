Prof. Dr. Hasan Korkaya: “İmmünoterapi ile kanser vücuttan atılabiliyor”

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( İSTANBUL ) -- Doç. Dr. Serdar Durdağı : “Piyasadaki ilaçlar yeni hastalıklar için yeniden tasarlanıyor” İSTANBUL



- Bu yıl 6.’sı düzenlenen Uluslararası BAU İlaç Tasarım Kongresi bugün başladı.

Günümüzde ilaç geliştirme çalışmalarının geldiği nokta ve özgün ilaç tasarımının her yönüyle tartışıldığı kongrenin ilk gününde kanser alanında yaptığı çalışmaları paylaşan Augusta Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hasan Korkaya, immünoterapi ile hastanın bağışıklık sistemini güçlendirecek çalışmaların çok ileri düzeyde olduğunu kaydederek, kanser alanında güzel gelişmeler olduğunu belirtti.

6.Uluslararası BAU İlaç Tasarım Kongresi, yoğun bir katılımla bugün başladı.

Üç gün sürecek olan kongrenin ilk gününde akademi ve endüstride tanınmış bilim insanları, alanıyla ilgili önemli paylaşımlarda bulundu. İlaç araştırma ve geliştirmede son uygulamaların ele alındığı kongrede, yeni nesil ilaçların keşfi ve geliştirilmesi, özgün ilaç tasarımı ve önemli hastalıkların tedavilerinde gelinen aşamalar tartışıldı. Kongrenin açılış konuşmasını gerçekleştiren BAU Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Serdar Durdağı, ilaçların yeniden konumlandırılması üzerine önemli çalışmalar yürütüldüğünü ifade ederek, var olan bir ilacın yeniden tasarlanarak, başka bir hastalık için kullanılabildiğini söyledi.



“Piyasadaki ilaçlar yeni hastalıklar için yeniden tasarlanıyor” Türkiye’de bu alanda akademi ve endüstride iyi gelişmeler olduğunu ifade eden Doç. Dr. Serdar Durdağı, bu alanda yakın zamanda yapılmış çalışmaları şu ifadelerle sıraladı: “Hâlihazırda yapılmış, sentezlenmiş moleküller var. Bu moleküllerin farklı amaçla kullanılması konuşuluyor. Bununla ilgili sanal taramalar yapıyoruz. Sanal taramalar sonucunda bir molekül bulunduğu zaman deneysel çalışmalar yapılıyor. Bunun dışında ilaçların yeniden konumlandırılmasıyla ilgili çalışmalar var. Şu anda bir endikasyon için kullanılan bir molekülü başka bir hastalık için kullanabiliyoruz. Bunu çok kolay bir şekilde, bilgisayar üzerinde yapabiliyoruz. Piyasaya yeni diye çıkarılan ilaçların üçte biri zaten var olan ilaçların farklı endikasyonudur. Örnek verecek olursak; antihipertansif bir molekül, antikanser molekül olarak da kullanılabiliyor. Var olan bir molekülü farklı amaçlar için de kullanabiliyoruz. Böylece ilaç üretim süresi azalıyor, maliyet de düşüyor.” “Güçlenen bağışıklık sistemi tümör üzerinde etkin” İmmünoterapi ilaç tedavisi ile hastanın bağışıklık sistemini güçlendirerek, bazı kanser türlerinde olumlu sonuçlar aldıklarını belirten Prof. Dr. Hasan Korkaya, immünoterapi tedavi yöntemini şu ifadelerle anlattı: “Bağışıklık sisteminin hücrelerinde fren denilen bir molekül var. Bazı kanserlerde o fren baskılanarak bağışıklık sistemi etkisiz hale getiriliyor. Antibody dediğimiz ilaçlarla o freni ortadan kaldırıyoruz. Böylece bağışlık sistemi tümör hücreleri üzerinde daha etkin hale geliyor.” “İmmünoterapi kanseri vücuttan atmada çok etkili” İlaç geliştirmede kanser alanında güzel gelişmeler olduğunu da ifade eden Prof. Dr. Korkaya, ilaç tedavisiyle akciğer kanserinde önemli gelişmeler yaşandığının altını çizerek, “İmmünoterapi yöntemiyle hastanın, bağışıklık sistemini güçlendirecek çalışmalar çok ileri düzeyde. Özellikle akciğer kanserinde yeterince mesafe kat edildi. Bu yöntem ile uzun süredir yaşamlarını sağlayan birçok kanser hastası var. Meme kanserinde ise ilk yapılan çalışmalarda çok iyi sonuçlar elde edilmedi. İmmünoterapi ile bu alanda daha iyi gelesimeler sağlayabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu tedavi hastanın bağışıklık sistemini güçlendirerek merkezi bir atakla kanseri vücuttan atmada çok etkili bir yöntemdir” dedi.

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