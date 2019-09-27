Prof. Dr. Haluk Özener: 'Aktivitenin ana faya doğru yaklaştığını gözlemliyoruz' - İSTANBUL Haberi
Prof. Dr. Haluk Özener: "Aktivitenin ana faya doğru yaklaştığını gözlemliyoruz" - İSTANBUL - Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener'in basın toplantısıİSTANBUL (AA) - Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener basın toplantısı düzenledi.
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