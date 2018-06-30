Prof. Dr. Fuat Sezgin'in hayatını kaybetmesi - İSTANBUL Haberi
- Numan Kurtulmuş açıklamasıProf. Dr. Fuat Sezgin'in hayatını kaybetmesi - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş: - "Geçtiğimiz hafta Fuat Sezgin Hoca'nın hastalanmasıyla birlikte Gülhane Parkı içerisinde, kütüphanenin yakınında bir yere gömülmesiyle ilgili bir Bakanlar Kurulu kararı çıkardık. Yarın inşallah öğle namazında Fatih Camisi'nde Fuat Sezgin Hoca'ya son vazifemizi yapacağız, ondan sonra da Gülhane'de kendisi için hazırlanmış olan özel mekanda defnedilecektir" - "Almanya'daki kitaplarının önemli bir kısmını buraya getirmek mümkün oldu. Almanya'daki politik Türkiye karşıtı çalışmaların ve hareketlenmelerin sonucu olarak Fuat Sezgin Hoca'nın bazı kitaplarına el konuldu. Şimdi bundan sonra geri kalan kitaplarının Türkiye'ye getirilmesi için hukuk mücadelesini biz sürdüreceğiz"İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, dünyanın önde gelen tarihçilerinden İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in vefatına ilişkin, "Geçtiğimiz hafta Fuat Sezgin Hoca'nın hastalanmasıyla birlikte Gülhane Parkı içerisinde, kütüphanenin yakınında bir yere gömülmesiyle ilgili bir Bakanlar Kurulu kararı çıkardık. Yarın inşallah öğle namazında Fatih Camisi'nde Fuat Sezgin Hoca'ya son vazifemizi yapacağız, ondan sonra da Gülhane'de kendisi için hazırlanmış olan özel mekanda defnedilecektir." dedi. Kurtulmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in Türkiye yakın tarihinde yetişen en büyük ilim adamlarından biri ve dünya çapında tanımış bir isim olduğunu söyledi.
Sezgin'in geride büyük eserler bıraktığını ifade eden Kurtulmuş, şöyle konuştu:"Dünyanın her yerinde kendisini tanıyan bilim adamları bıraktı. Fuat Sezgin Hoca bilim tarihi ve İslam bilim tarihi alanlarında bir yıldızdı. Son derece verimli bir bilimsel hayatı geride bıraktı. Önce Arap İslam Bilimleri alanında bir müze oluşturdu. Bu müzenin bir benzerini, oradaki bilimsel aletlerin birebir aynısını Türkiye'de İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi adı altında bunları Türkiye'ye de kazandırmış oldu. 1960 darbesinden sonra meşhur 147'likler içerisinde yer alarak darbeciler tarafından üniversiteden atıldı.Dünyanın birçok yerinden bilim ve bilim tarihine ilişkin çok sayıda seçme eseri bizzat kendisi topladı. Muazzam bir kütüphane oluşturdu. Cumhurbaşkanımızın 2008'den itibaren yakın temasıyla Fuat Sezgin Hoca eşi Ursula Hanım ile İstanbul 'da bir büyük kütüphanenin kurulması için çalışmalar yapıldı. Bizler de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak öncülük yaptık ve Gülhane Parkı'nın içinde Fuat Sezgin Kütüphanesi oluştu. Almanya'daki kitaplarının önemli bir kısmını buraya getirmek mümkün oldu. Almanya'daki politik Türkiye karşıtı çalışmaların ve hareketlenmelerin sonucu olarak Fuat Sezgin Hoca'nın bazı kitaplarına el konuldu. Şimdi bundan sonra geri kalan kitaplarının Türkiye'ye getirilmesi için hukuk mücadelesini biz sürdüreceğiz."Fuat Sezgin'in eserleri için gayret sarf edeceklerini dile getiren Kurtulmuş, "Geçtiğimiz hafta da Fuat Sezgin Hoca'nın hastalanmasıyla birlikte bir Bakanlar Kurulu kararı çıkartarak Fuat Sezgin Hoca'nın Gülhane Parkı içerisinde kütüphanenin yakınında bir yere gömülmesiyle ilgili kararı çıkardık. Yarın inşallah öğle namazında Fatih Camisi'nde Fuat Sezgin Hoca'ya son vazifemizi yapacağız, ondan sonra da Gülhane'de kendisi için hazırlanmış olan özel mekanda defnedilecektir." diye konuştu.