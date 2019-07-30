Prof. Dr. Erbaş: 'Gittiğimiz coğrafyalarda dinimizin güzide bir temsilcisi olduğumuzu aklımızdan çıkarmamalıyız' - ANKARA
Prof. Dr. Erbaş: "Gittiğimiz coğrafyalarda dinimizin güzide bir temsilcisi olduğumuzu aklımızdan çıkarmamalıyız" - ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın konuşması - Prof. Dr. Ali Erbaş'ın gönüllüler ile tokalaşması - Prof. Dr. Ali Erbaş ve gönüllülerin Türk Bayrağı ile görüntüsüANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi'nde, "Vekaletle Kurban Programı Gönüllü Uğurlama Töreni"nde konuştu. (3)
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