-TRABZON ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ AŞIKKUTLU'NUN KONUŞMASI

-DEVİR TESLİM TÖRENİ



( TRABZON ) Prof Dr. Emin Aşıkkutlu, Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü görevini teslim aldı TRABZON



- Cumhurbaşkanlığı tarafından Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, mazbatasını Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal’dan alarak görevine başladı.

Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi'nde düzenlenen devir teslim törenine Aşıkkutlu ve Baykal’ın yanı sıra çok sayıda akademik ve idari personel katıldı.

Devir teslim töreninde konuşan Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, bugün KTÜ ve Trabzon Üniversitesi olarak tarihi bir günü yaşadıklarını belirterek “KTÜ gibi köklü bir üniversiteden ayrılmak bizim için bir burukluk ama böyle köklü bir üniversitenin tecrübesinden istifade ederek Trabzon Üniversitesi'ne adım atmak da bizim için gerçekten heyecan verici bir durum. Trabzon Üniversitesi'nin kurulmasında katkısı bulunan gerek siyasi gerekse idari kişilere ve özellikle de bizi Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü'ne layık gören sayın cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Trabzon markası üzerinde yükselecek bir Trabzon Üniversitesi'nin kısa sürede gerçekten hak ettiği yere kısa sürede geleceğine olan inancım sonsuzdur” dedi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal ise yaptığı konuşmada "Yaklaşık 6 yıldır KTÜ çatısı altında rektörlüğünü yaptığım bana göre KTÜ’nün en seçkin ve elit öğretim üyelerinin içinde olduğu birkaç fakültemiz ve meslek yüksek okulumuz yeni bir çatı altında toplandı. Benim için bir üniversitenin kuruluşu belki güzel bir duygu ama açıksa söyleyeceğim için buruk. Çünkü daha önce çalıştığımız arkadaşlarla kalben olmasada çatı olarak ayrılık yaşıyoruz. Yeni üniversitemizin rektörlük görevini 3 ay gibi bir süreyle tedviren biz yaptık. KTÜ’den ayrılarak Trabzon Üniversitesi'ne geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Devir teslim yaptığımız rektörümüz idari görevlerde bulunmuş ve kendisini idari görev açısından büyük oranda hazırlamış durumda. Trabzon Üniversitesi'ne farklı bir kimlik kazandıracağına eminin” ifadelerini kullandı.

