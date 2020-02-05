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05 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Prof. Dr. Canan Karatay: “Kelle paça korona virüsünü önler”

Prof. Dr. Canan Karatay: “Kelle paça korona virüsünü önler”

Canan Karatay’ın paçacıya girişi

Hastalık Grip Kalp Hastası Alzheimer Bağışıklık Sistemi 

-Paçanın yapıldığı bölümden detaylar
-Karatay’a paçanı yapılışının anlatılması
-Hediye ve röportaj

( KAHRAMANMARAŞ )- Prof. Dr. Canan Karatay, paça çorbası içen kalp hastası olmaz KAHRAMANMARAŞ

- Prof. Dr. Canan Karatay, kelle ve ayak paça çorbası içenlerin, hastalıklardan korunacağı ve sağlıklı yaşayacağını söyledi.

Paçasıyla ünlü Kahramanmaraş’a gelen Prof. Dr. Canan Karatay, bir işletmede ustalar tarafından Maraş paça çorbasını yapılışın inceledi. Karatay, ayak ve kelleden yapılan paça çorbasının insan sağlığına faydalı olduğunu söyledi.

Maraş paçasının bağırsak, kalp ve kas hastalıklarına etkin bir antitoksin özelliğinde olduğunu söyleyen Karatay, paçanın korona virüsünü de engellediğini ifade etti.
Karatay, “Kelle ve ayak paça süper besindir. O kadar süperdir ki, bizim gibi yaşlıların diz, kalça ve bel ağrılarını giderir. Hastalıkları önler, korona virüsünü önler ve diğer bütün virüsleri önler. Vücudunuzun bağışıklık sistemi güçlü olursa hiçbir hastalık bulaşmaz size. Onun için sabah akşam kelle paça yemeği ihmal etmeyiniz efendim. Kollajen çok iyidir, glikoz amini çok iyidir ve mikropları öldürür. Bağırsak florasını düzenlediği için hastalanmazsınız, kalp hastası olmazsınız grip ve alzheimer olmazsınız çocuklar aksırmaz öksürmez” diye konuştu.
(HLL-
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