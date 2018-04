Prof. Dr. Can Binan: “Selimiye’nin silüetini kaybetmememiz gerekiyor”

-yemişçi kapanından detay ve genel görüntü



( EDİRNE ) EDİRNE



- Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı, Restorasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Can Binan Edirne’de Selimiye Meydanı'nda yer alan Yemiş Kapanı Hanı’yla ilgili, “Yemiş Kapanı Hanının yeniden yapılması söz konusu olursa, hiçbir zaman özgün bir yapı olmayacaktır. Kopya olacaktır” dedi.

Prof. Dr. Can Binan, Mimar Sinan’ı Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde kente geldi. Selimiye Camisi Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi'nin, Selimiye Meydanı'nda yer alan Yemiş Kapanı Hanı'nda da incelemelerde bulunan Binan, Yemişçi Kapanı Hanı’yla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, “Üzerinde bulunduğumuz alan Yemişçi Kapanı Hanı. Bu kalıntılarda çok önemli bilgiler ortaya çıktı. Bir Ortaçağ kalıntısı olarak çok önemli. Onun yanında arkadaki Selimiye Camii çok önemli. Selimiye’nin silüet görüntüsü Dünya Mirası Listesine neden olan değerleri, üstün evrensel değeri önemli. Biz bu Yemiş Kapanı Hanını korurken nasıl koruyacağımız konusunda doğru karar vermemiz gerekiyor” dedi.

Binan, Yemişçi Kapanı Hanın tekrar yapılması konusunda, “Yemiş Kapanı Hanının yeniden yapılması söz konusu olursa, hiçbir zaman özgün bir yapı olmayacaktır. Kopya olacaktır. Yanılgıları da beraberinde getirecektir. Bu hanın her bir köşesini bilemeyeceğiz. Bu hanı yapmamız durumunda Selimiye’nin Dünya Mirasına esas olan bazı özelliklerini kaybedeceğimiz açık. Bu konuda hepimizin çok dikkatli olması gerekiyor. Özel tarihe olan borcumuzu yerine getirmemiz gerekiyor. Burası tampon bölge. Bu bölge çekirdek bölge kadar önemli. Burası yapıldığında Dünya Mirasından çıkmamız söz konusu olmasa dahi bunun sorgulanacağından emin olabilirsiniz. Selimiye’nin silüetini kaybetmememiz gerekiyor” şeklinde konuştu.