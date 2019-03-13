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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, vefat etti - İSTANBUL

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, vefat etti - İSTANBUL

- Şişli Florence Nightingale Hastanesi Başhekimi Dr. Okan Özçeker'in açıklaması - Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastanede tedavi gören Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, hayatını kaybettiİSTANBUL (AA) - Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastanede tedavi gören Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ile Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, hayatını kaybetti.28 Şubat'ta Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırılan ve yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Dedeoğlu, yaşamını yitirdi.Beril Dedeoğlu, 1961 yılında İstanbul 'da doğdu. 1982 yılında Galatasaray Lisesinden mezun olan Dedeoğlu, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü 1986 yılında bitirdi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans ve doktorasını tamamlayan Dedeoğlu, 2005 yılından itibaren Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığını yürüttü.Çeşitli gazetelerde dış politika üzerine yazılar yazan Dedeoğlu, geçen yıl ekim ayında Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeliğine atandı. Aynı zamanda Yükseköğretim Kurulu Üyesi olan Dedeoğlu, 2015 yılında kısa bir süre Avrupa Birliği Bakanı olarak da görev yaptı.Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun, Avrupa Birliği, uluslararası politika, uluslararası güvenlik alanında çok sayıda araştırma, makale ve kitapları bulunuyor.

Yoğun Bakım Ünitesi Beyin Kanaması Dış Politika Yüksek Lisans Uluslararası 

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