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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Prof. Dr. Beril Dedeoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor

Taziyeleri kabul

Vatansever Cenaze Bakanlık 

-Çocuklarından görüntü
-Röportaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu Fatih Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanıyor. Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ile Yükseköğretim Kurulu Üyesi. Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenine, eşi, çocukları, Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış ve çok sayıda seveni katıldı.
Dedeoğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı cami avlusuna getirildi.
Törende taziyeleri Dedeoğlu'nun eşi Hasan Basri Dedeoğlu kabul etti. “Türkiye için çok büyük bir kayıp” Beril Dedeoğlu'nun Türkiye için çok büyük bir kayıp olduğunu söyleyen eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış,” Beril hoca Türkiye'nin yetiştirdiği çok değerli çok vatansever akademisyenlerden biriydi. Kısa dönem yaptığı bakanlıkta da son derece başarılı olmuştu. Nur içinde yatsın Türkiye için çok büyük bir kayıp” dedi.

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