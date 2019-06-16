Prof. Dr. Arık: “Karapınar’daki obrukların sayısının artacağı ön görülüyor”

-Arşiv drone obruk görüntüsü



( KONYA ) KONYA



- Konya’nın Karapınar ilçesinde oluşan 300’den fazla obruğa zamanla yenileri eklenirken, uzmanlar ise bu çöküntülerin doğal jeolojik bir olay olduğunu obruk sayısının artacağını belirtiyor. Türkiye'nin rüzgar erozyonuna maruz kalan bölgelerinin başında gelen ve yaklaşık 50 bin nüfusa sahip Karapınar'da, yeraltı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen obruklar, tehdit oluşturuyor. Karapınar’da son olarak, geçtiğimiz günlerde yaklaşık 20 metre derinliğinde 15 metre çapındaki obruk oluştu. Obrukların etrafındaki tarlalarda hasat başlarken, bazı obrukların etrafı tel örgü ile çevrilirken bazıları ise açık duruyor. “Obruk sayısının artacağı ön görülüyor” Obrukların kontrol edilmesinin imkansız olduğunu, sadece yer altı sularının kullanımının kontrol edilebileceğini belirten Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, “Obruk oluşumu genellikler doğal jeolojik olaylara bağlı, bu şu anlama geliyor. Bölgedeki tabaklar suyla karşılaştığı zaman çökme yapıyor ve obruk oluşuyor. Obruk geçmişten beri oluşan bir şey geçmişte birkaç Konya’da oluşan özellikler 2000’lerden sonra hızlı bir şekilde artmaya devam etti. 2010 ile 2018 arasında 60’ yakın obruk oluştu. Her yıl sayıları giderek artıyor. Son altı ay içerisinde 12 adet obruk oluştu. Bu sayının daha da artacağı ön görülüyor. “Asıl temel sebebi yer altı sularının kullanımı” Asıl temel sebebi yer altı sularının kullanımı gösteriliyor. Yer altı sularının doğrudan obruk oluşturacak faktör değildir belki ama hem jeolojik yapı hem kuraklık hem de fazla su kullanımı obruk oluşumu artıyor. Obrukların sayısı arttıkça artık can kaybının yaşanma olasılığı da artıyor” şeklinde konuştu.



