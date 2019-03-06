Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Prizden çıkan yangın evi kül ediyordu İzle

Prizden çıkan yangın evi kül ediyordu İzle

İtfaiye detay

Polis Polis Ekipleri 

-Komşular detay
-Söndürülen ve kullanılamaz hale gelen daireden detay

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da elektrik prizinden yangın çıktı. Çiftehavuzlar Mahallesi'nde 4 katlı bir binada yangın çıktı. İkamette kimsenin bulunmadığı sırada prizden kıvılcım çıktı. Kısa sürede odayı alevler sardı. Dumanları fark eden komşular, durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler alevlerin teslim olduğu odaya müdahalede bulundu. Tüm bu yaşananları mahalleli korku dolu gözlerle izledi. Çevrede güvenlik tedbiri alan ekipler, yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından yangını yan odalara ve çevreye sirayet etmeden söndürdü.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı