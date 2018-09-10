Prenses Akiko Kırşehir'de müze alanında incelemelerde bulundu

-detay

-esntitü alanı geziş

-detay

-gelin damatın selamlaması

-detay müze alanı geziş



( KIRŞEHİR )- Prenses Akiko, düğün çekimine gelen gelin ve damatla Japon usulü selamlaştı KIRŞEHİR



- Türkiye ziyaretleri kapsamında Kırşehir'de bulunan Kaman Kalehöyük Arkeoloji müzesine gelen Japonya Prensesi Akiko, Kırşehir'de incelemelerde bulundu. Kırşehir'in Kaman İlçesine gelen Prenses Akiko, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kültür Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan Kalehöyük kazı başkanı Saçhihiro Omura tarafından karşılandı. Kaman ilçesinde bulunan kazı alanını gezen Prenses Akiko, Kaman Kalehöyük Arkeoloji müzesini gezdi. Japon yetkililerden bilgiler alan Prenses Akiko, Enstitü alanında incelemeler yaptı. Türk ve Japon çalışanlarla yakından ilgilenen Prenses Akiko, Kalehöyük alanı müzesi alanında yer alan Japon bahçesine düğün çekimleri için gelen bir çiftle de hatıra fotoğrafı çektirdi. Kaman İlçesinden gelen öğrencilerle de konuşan Prenses Akiko, öğrencilerin Japonca yaptıkları selamlamaya aynı şekilde cevap verdi. Prenses Akiko, Kaman İlçesindeki incelemelerini aldığı brifingin ardından sonlandırdı.

