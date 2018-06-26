- Prens William, Netenyahu ile görüştü



- Kraliyet ailesinin ilk resmi İsrail ziyaretini gerçekleştirmek üzere İsrail’de bulunan İngiltere Prensi William, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ile görüştü. İsrail ve Filistin resmi ziyareti kapsamında dün gece İsrail'in Tel Aviv kentine gelen İngiltere Prensi William, bu sabah Kudüs turuna Dünya Soykırımı Anma Merkezi Yad Vashem'i ziyaret ederek başladı.

William müzenin anma salonunda bir çelenk koydu. Daha sonra Prens William İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu tarafından Başbakanlık binasında ağırlandı. Görüşme sonrasında Prince William, Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile görüşme gerçekleştirdi. Kudüs İşleri Bakanı Ze'ev Elki, İngiltere'yi, Prens William’ın İsrail ziyaretini Kudüs’e Filistin’in bir parçası olarak atıfta bulunarak “siyasileştirmek”le suçladı. Kensington Sarayı'ndan dün yapılan açıklamada, “İşgal Altındaki Filistin Toprakları'nda bir gün, Zeytin Dağı'ndaki bir gözlem noktasından Kudüs'ün Eski Şehrinin tarihi ve coğrafyası hakkında kısa bir brifing ile başlayacak” ifadeleri yer almıştı. İsrail medyasında yer alan haberde, Elki'nin, İngiltere'nin kraliyet ziyaretini siyasileştirmesini pişmanlık olarak nitelendirdiği, Birleşik Kudüs'ün 3 bin yıldır İsrail’in başkenti olduğunu ve tur programında herhangi bir farklılığın bu gerçeği değiştiremeyeceğini ifade ettiği belirtildi.

