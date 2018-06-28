- Prens William, Mescid-i Aksa'yı Ziyaret Etti Haberi



- İngiltere Prensi William, Orda Doğu gezisi kapsamında gittiği Filistin'de Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti. Ürdün ve İsrail’den sonra Orta Doğu turuna Filistin ile devam eden İngiltere Prensi William, Kudüs'te Mescid-i Aksa Camii'ne ziyarette bulundu. İngiliz kraliyet ailesinin Orta Doğu'ya ilk kez yaptığı resmi ziyaretinde rehber eşliğinde bölgeyi dolaşan Prens William, din adamlarıyla el sıkışarak Mescid-i Aksa Camii'ni gezdi. Camiyi gezdikten sonra Ağlama Duvarına giden Prens William, duvara yazılı bir dua notu bıraktı.

