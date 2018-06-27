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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Prens William, Mahmud Abbas İle Görüştü

- Prens William, Mahmud Abbas İle Görüştü

Prens William kırmızı halıda yürüyor

İngiltere Kırmızı Halı Allah İsrail 

-Prens William ve Mahmud Abbas el sıkışıyor
-Prens William ve Mahmud Abbas görüşüyor
-detay

( RAMALLAH ) - Prens William, Mahmud Abbas ile görüştü RAMALLAH

- İngiltere Prensi William, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü. Ürdün ve İsrail’i ziyaret eden İngiltere Prensi William, turuna Filistin’de devam ediyor. İsrail ve Filistin’e ziyaret gerçekleştiren ilk kraliyet üyesi olan Prens William, İsrail sınırında kendisini karşılayan Filistin Tören Muhafızları ile birlikte Ramallah’a geldi. William, Ramallah’ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü. İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile dün görüşen Prens William, Mahmud Abbas’a Rivlin’in barış mesajını iletecek.
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