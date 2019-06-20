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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Pozantı'da otoyolda heyelan - ADANA Haberi

Pozantı'da otoyolda heyelan - ADANA Haberi

- Yolda uyarı yazılarından görüntüler - İş makinelerinin temizlik çalışmaları - Kontrollü olarak tünelden geçen araçlar Adana 'da otoyolda heyelan - Pozantı ilçesine meydana gelen heyelan nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyorADANA (AA) - Adana 'nın Pozantı ilçesinde etkili olan sağanağın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Adana - Ankara otoyolunun 3. kilometresinde Kırkgeçit tüneller mevkisinde aşırı yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi.Heyelan nedeniyle taş ve toprak parçalarının döküldüğü üç şeritli yolda iki şerit ulaşıma kapandı. Adana 'dan Ankara yönünde ulaşımın tek şeritten sağlandığı otoyolda ulaşımın normale dönmesi için çalışmalar sürüyor.

Aşırı Yağış Trol 

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