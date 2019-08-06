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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Pozantı'da örtü yangını söndürüldü - ADANA

Pozantı'da örtü yangını söndürüldü - ADANA

- Yangından görüntüler - İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarından görüntüler - Karayolundan görüntülerPozantı'da örtü yangını söndürüldüADANA (AA) - Adana ’nın Pozantı ilçesinde ormanlık alandaki örtü yangını söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Pozantı - Niğde kara yolu kenarındaki TCDD’ye ait tren rayı civarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.Pozantı, Ulukışla ve Tarsus’tan gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.Yangında, arazideki bir kısım örtülü alan zarar gördü.Yangın sebebiyle bir süre trafiğe kapatılan Pozantı - Niğde kara yolu daha sonra ulaşıma açıldı.Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ormanlı Kışla 

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