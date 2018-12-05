Pozantı'da iki tır şoförü otoyolda araçlarının önünde ölü bulundu Video

-Cenazelerin adli tıp kurumu morguna indirilmesi

-Adli tıp kurumu önünden genel ve detay görüntü

-Adli tıp kurumu tabelası



( ADANA ) ADANA



- Adana’nın Pozantı İlçesi’nde TEM otoyolunda iki tır şoförü araçlarının önünde ölü olarak bulundu. Olay, Pozantı İlçesi TEM otoyolu Akçatekir mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldan geçen sürücüler yerde hareketsiz ve kanlar içerisinde yatan iki kişi görmesi üzerine durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Halil Koçabaş (32) ve Behçet Birkaç (26)’ın öldüğünü belirledi. Polis ekipleri yaptığı incelemede ikisinin de tır şoförü olduğunu ve olay mahallinde bulunan araçların onlara ait olduğunu belirledi. Ölen şahısların cesetleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Polis’in olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

