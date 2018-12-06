'Poz vereyim de ceza yazıyorlar desinler' Şuhut'ta drone destekli trafik kontrolü Haberi



- Afyonkarahisar Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri drone ile havadan trafik denetimi yaptı. Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Şuhut Afyonkarahisar yolu istikametinde kırmızı ışık ve emniyet kemeri ihlali ile araç kullanırken telefonla konuşan sürücüleri tespit etmek amacıyla drone destekli trafik kontrolü yaptı. Havadan drone desteği ile görüntü alarak hatalı sürücüleri tespit eden ekipler, bu araçların plakalarını da Şuhut Afyonkarahisar yolu istikametindeki ekiplere bildirdi. Denetimlerde, trafik kurallarına uymadığı belirlenen sürücülere para cezası uygulandı. Emniyet kemeri, kırmızı ışık ihlali gibi konulara uyum sağlayan sürücüler ise drone destekli trafik kontrolü uygulamasından oldukça memnun olduklarını dile getirdi. Şuhut'tan Afyonkarahisar'a yolculuk yapan sürücü Mehmet Tahsin, konuyla ilgili açıklamalarında, ''Biz her zaman böyle önlemler alınsın trafik kazalarının önüne geçilsin istiyoruz. Bu uygulamadan memnunuz, hiçbir sıkıntımız yok'' dedi.

Bir diğer Hakan Yorulmaz ise, ''Trafik polislerimize gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Güvenliğimiz için emniyet kemerimizi takalım'' dedi.

(RD-Y)

