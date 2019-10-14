Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Powerbank içerisine uyuşturucu saklayan şüpheli tutuklandı

Powerbank içerisine uyuşturucu saklayan şüpheli tutuklandı

ADALET SARAYI DIŞ GÖRÜNTÜSÜ

Otobüs Terminali Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Şehirlerarası Otobüs Metamfetamin 

-TUTUKLANAN ŞÜPHELİNİN ADLİYEDEN ÇIKARTILMASI
-ŞÜPHELİNİN ARACA BİNDİRİLMESİ
-FOTO

( NEVŞEHİR )- Tutuklanan şüpheli su şişesini gazetecilere fırtlattı NEVŞEHİR

- Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından powerbank içerisinde uyuşturucu saklayan şüpheli yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonrasında şehirlerarası otobüs yolculuğu ile Nevşehir’e gelen 18 yaşındaki Ş.A. Nevşehir Şehirlerarası otobüs terminalinde indiği sırada yakalanarak gözaltına alındı. Ş.A.’nın yanında bulundurduğu powerbankta yapılan aramadan powerbank içerisinde zulalanmış 7 parça halinde 60,92 gram metamfetamin, 10 adet extasy hapın yanı sıra çantasında uyuşturucu madde kullanma aparatı, 16 adet kilitli poşet ve 1 adet uyuşturucu madde ölçümünde kullanıldığı değerlendirilen küçük plastik kürek ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ş.A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken tutuklanan Ş.A. kendisini görüntülemeye çalışana gazetecilere elinde bulunan şişeyi fırlattı. (COŞ-AÖ-
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Dönerinin Getirilemeyeceğini Öğrenince Cinnet GetirdiDönerinin Getirilemeyeceğini Öğrenince Cinnet Getirdi
Sınırda Devriye Atan Askeri Araç Şarampole Devrildi: 2 Asker YaralıSınırda Devriye Atan Askeri Araç Şarampole Devrildi: 2 Asker Yaralı
Babanın Eş Cinayetini Kurban Giden Kızına Son Vedası Yürek BurktuBabanın Eş Cinayetini Kurban Giden Kızına Son Vedası Yürek Burktu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı