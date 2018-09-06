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06 Eylül 2018 Perşembe günü yayınlandı
Potanın duayen ismi İsmet Badem motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Potanın duayen ismi İsmet Badem motosiklet kazasında hayatını kaybetti

olay yeri görüntüleri

Sosyal Medya Trafik Kazası Motosiklet Kazası Sağlık Ekipleri Ölüm Haberi 

-İsmet Badem arşiv
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( ÇANAKKALE - 2) ÇANAKKALE

- Türk basketbolunun duayen ismi İsmet Badem, Çanakkale'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Badem'in sosyal medya hesabından motosikletiyle birlikte yaptığı paylaşımlar ise sevenlerini yasa boğdu. Edinilen bilgiye göre, basketbol camiasının tanınan ismi 72 yaşındaki İsmet Badem, Çanakkale'nin Biga ilçesinden Çan ilçesine doğru motosikleti ile seyir halindeyken Eybekli Köyü yakınlarında hızlı girdiği virajı alamayınca dengesini kaybedip motosikletinden düştü. Düştükten sonra uzun süre savrulan Badem, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşlar yardım etmek için durduklarında Bademin cansız bedenini yol kenarında buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından ünlü ismin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edilirken Cumhuriyet Savcılığı tarafından da kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Badem'in cenazesinin incelemelerin ardından Biga Devlet Hastanesine Morguna kaldırıldığı bildirildi.
Bademin motosikletten düştükten sonra 130 metre sürüklendiği belirtildi. Öte yandan, İsmet Badem'in oğlu Burçin Badem'de babasının ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Burçin Badem Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "Babam İsmet Badem'i yaklaşık 1 saat önce kaybettik. Şu anda Çanakkale'ye gidiyorum. Ayrıntılı bilgilendirme yapacağız" açıklamasına yer verdi. Yıllarca basketbol yorumculuğu yapan İsmet Badem, motor tutkusu ile biliniyordu. Vefat haberinden 1 saat önce Instagram'dan hikaye paylaşan Badem, arkadaşları ile birlikte motoruyla fotoğraf paylaşmıştı. (UYC-UGR-ÖZ-Y)
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