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28 Şubat 2019 Perşembe günü yayınlandı
'Postmodern darbe'nin 22. yılı - ANTALYA

'Postmodern darbe'nin 22. yılı - ANTALYA

"Postmodern darbe"nin 22. yılı - ANTALYA - Gıyabi cenaze namazının kılınması - Açılan dövizlerden detay - Basın açıklaması"Postmodern darbe"nin 22. yılı - Antalya 'daki STK'ler tarafından 28 Şubat'ın 22. yılı nedeniyle basın açıklaması yapıldı, Mısır'da idam edilenler için gıyabi cenaze namazı kılındıANTALYA (AA) - Antalya 'da sivil toplum kuruluşlarınca, "postmodern darbe" olarak nitelenen 28 Şubat'ın 22. yılı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı, Mısır'da idam edilenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Antalya Birlik ve Kardeşlik Platformu, Akdeniz Dayanışma Platformu, Antalya Platformu ve Antalya Gençlik ve Dayanışma Platformu tarafından "28 Şubat'tan Mısır'a zulme karşı kıyama" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, Muratpaşa Camisi'nde ikindi namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.Namazın ardından Kapalıyol'da toplanan kalabalık, "28 Şubat'ı bitiriyoruz", "Mursi'ye ve Mısır'daki Müslüman kardeşlerimize bin selam", "Her türlü darbeye son", "Bir ağaç değil belki ama insan üzülüyor işte" yazılı pankartlar açtı.Grup adına basın açıklamasını okuyan 28 Şubat mağdurlarından Hakan Şimşek, tarihteki iki zalim olayı lanetlemek için toplandıklarını söyledi.

Türkiye'de Müslümanların 28 Şubat 1997'de zulüm gördüğünü belirten Şimşek, Mısırlı Müslümanların da 4 yıldır zulme maruz kaldıklarını belirtti.
Sisi hükümetinin son olarak 9 kişiyi idam ettiğini dile getiren Şimşek, "İdam kararlarını tüm dünyanın gözleri önünde sessiz sedasız uygulayan Sisi cuntası ölümlere rağmen kana doymuyor. Mısırlı Müslüman kardeşlerimizin canlarını ve ümmetin onurunu para karşılığı satılığa çıkaran sefil darbecileri kınıyoruz." dedi.
Türkiye'de de 22 yıl önce bir zorbalık ve zulüm sürecinin ilan edildiğini söyleyen Şimşek, "28 Şubat, 90'lı yılların başından itibaren, birtakım kaos planlarıyla yürütülen istikrarsızlaştırma döneminin ardından 28 Şubat 1997 tarihli MGK kararları ile ete kemiğe bürünen bir postmodern darbe sürecinin adıdır." ifadelerini kullandı.

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