Postacıların yürüyüş yarışması renkli görüntülere sahne oldu

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( BURSA - HD)- Türkiye'nin en iyi postacısı olmak için yürüdüler- 47. Balkan Ülkeleri Posta Dağıtıcıları Yarışması'nın Bursa Bölge seçmesi gerçekleşti BURSA



- Bursa ve bölgesindeki posta dağıtıcıları bu yıl 47.düzenlenecek Balkan Ülkeleri Posta Dağıtıcıları Yarışması'na katılabilmek için seçmelerde ter döktü. Türkiye'nin en iyi postacısı olmak isteyen yarışmacılar renkli görüntülere sebep oldu. Bursa'da Posta Telefon Telgraf (PTT) Baş Müdürlüğü tarafından düzenlenen bölge seçmeleri Botanik Park yanındaki Nilüfer Vadisi'nde yapıldı. Elemelere Bursa, Balıkesir,Bilecik,Eskişehir ve Kocaeli PTT Baş Müdürlüklerine bağlı birimlerde görev yapan 59 erkek ve 17 kadın olmak üzere 76 sporcu katıldı.

Sporcular Soğanlı Botanik Parkı altı Nilüfer Deresinin kenarında kurulan 2 kilometrelik parkurda Türkiye'nin en iyi postacısı olmak için yürüdüler. Postacıların yürüyüş yarışması renkli anların yaşanmasına sebep oldu. Bursa PTT Baş Müdürü Beytullah Beypınar da yarışma sonucunda birinci olanların Milli Takımda görev alacağını belirtti.

Yarışmanın sonucu önümüzdeki günlerde açıklanacak (HG-İHS

