Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Posta güvercinleri birincilik için havalandı - OSMANİYE

Posta güvercinleri birincilik için havalandı - OSMANİYE

- Posta güvercinlerin detay görüntüsü - Osmaniye Amanos Posta Güvercinleri Sevenler Derneği Başkanı Yunus Akdağ'ın konuşması - Güvercinlerin ayağına mektup bağlanarak salınmasıPosta güvercinleri birincilik için havalandıOSMANİYE (AA) - Osmaniye Amanos Posta Güvercinleri Sevenler Derneğince düzenlenen Posta Güvercinleri Uçuş Yarışması başladı.
Adana, Osmaniye , Antalya, Hatay ve Mersin'den 300 posta güvercinin katılımıyla düzenlenen Posta Güvercinleri Uçuş Yarışması'nın ilk etabı için kuşlar Kadirli Belediyesi önünden gökyüzüne salındı.Yarışmada, 5 etapta yaklaşık bin 380 kilometrelik mesafeyi kat ederek ilk üçe giren güvercin sahipleri altınla ödüllendirilecek. Osmaniye Amanos Posta Güvercinleri Sevenler Derneği Başkanı Yunus Akdağ, yaptığı açıklamada, yarışmanın 5 etaptan oluştuğunu ve kuşların ayaklarındaki barkod ve seri numaralarıyla ayırt edilebildiğini belirterek, "Bu sayede her kuşun kime ait olduğu, nereden geldiği, nereye gittiği belirlenmiş durumda. Kadirli'den başlayan yarışmamız, 6 Mayıs Pazar günü Antalya etabı ile sona erecek." dedi.
Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan ise posta kuşu yarışlarına ev sahipliği yapmaktan dolayı memnuniyetini dile getirerek, "Kadirlimizde güvercin uçurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Böyle güzel bir etkinliğe ve spora ev sahipliği yaparak destek verdik. tüm yarışımacılara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yarış Bild Gökyüzü 

İlgili Foto Galeriler
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye BuluşmasıMilletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması
Afrin'de terörist mezarları bulunduAfrin'de terörist mezarları bulundu
Eşek Arısı Teröristlerin Kabusu OlduEşek Arısı Teröristlerin Kabusu Oldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı