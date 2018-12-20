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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Posof'un 'içi dışı kırmızı' elması tescillendi - ARDAHAN

Posof'un 'içi dışı kırmızı' elması tescillendi - ARDAHAN

Posof'un "içi dışı kırmızı" elması tescillendi - ARDAHAN - ATSO Toplantı Salonu'ndaki programdan detaylar - ATSO Başkanı Çetin Demirci - Vali Mehmet Emin Bilmez'in konuşmasıPosof'un "içi dışı kırmızı" elması tescillendi - Ardahan 'ın Posof ilçesinde yetişen, içi de dışı gibi kırmızı olan elmanın tescil talebi TÜRKPATENT enstitüsünce kabul edildi - Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez: - "Bu tescille ürünümüzü aynı zamanda korumuş olacağız. Bugün belirli mağazalar yerel ürün satmak zorunda. Bu nedenle tescilini yaptığımız ürünlerimizin talebi ve önemi artacaktır. Yerel ürünlerin korunması bu dönem arzulanan bir husus"ARDAHAN (AA) - Ardahan 'ın Posof ilçesinde yetişen ve içi de dışı gibi kırmızı olan elmanın tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) yapılan başvuru kabul edildi.Posof Belediyesi ve Ardahan Ticaret ve Sanayi Odasınca (ATSO) başlatılan tescil çalışmalarının olumlu sonuçlanması dolayısıyla bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
ATSO Toplantı Salonu'ndaki programda konuşan Vali Mehmet Emin Bilmez, Ardahan 'ın çiçek balından sonra ikinci ürününün tescillenmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bundan sonra Ardahan 'a ait diğer ürünlerin de tescili için çalışma yapılacağını dile getiren Bilmez, şunları kaydetti:"Şu an bu meyveyi veren 200 civarında ağacımız mevcut. Bu sayıyı arttırmayı planlıyoruz. Bu konuda Posof Belediyesi ve kaymakamlık örnek bahçeler kurdular. İnşallah sayı daha da artacaktır. Bu tescille ürünümüzü aynı zamanda korumuş olacağız. Bugün belirli mağazalar yerel ürün satmak zorunda. Bu nedenle tescilini yaptığımız ürünlerimizin talebi ve önemi artacaktır. Yerel ürünlerin korunması bu dönem arzulanan bir husus."Bilmez, ayrıca, Ardahan çiçek balının da tescilli olduğunun bilinmesini istediklerini belirtti.
Ardahan 'ın yanı sıra çevre illerden de sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı toplantıda tescil sürecinin geldiği noktayı ATSO Başkanı Çetin Demirci, Posof Kaymakamı Enver Yılmaz ile Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar anlattı.

Sivil Toplum Kuruluşu Kaymakamlık Toplantı Sivil Toplum Allah 

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