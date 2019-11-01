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01 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Posof'ta yüksek kesimler beyaza büründü

Posof'ta yüksek kesimler beyaza büründü

kar yağışının etkili olduğu yerden görüntü

Kar Yağışı Hayvan 

-detaylar

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Ardahan'ın Posof ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Ekim ayı başlarında ilk kar yağışı yaşanan Ardahan’ın Posof ilçesinde bugün etkili olan kar yağışı dağların beyaza bürünmesine neden oldu.Kasım ayının başlangıcı ile Posof vadisini çevreleyen dağlara beyaz gelinliğini giydi. Ulgar Dağı, Arsiyan Dağı ve Urema Yaylası beyaza bürünürken Posof vadisinde renkler canlılığını korumaya hayvanların da otlaklarda otlamaları devam ediyor.
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