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11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Posof'ta heyelan Haberi

Posof'ta heyelan Haberi

Heyelan bölgesinde detay

Jandarma Ölüm Tehlikesi Gesi Öğrenci Yurtları Hayvan 

-Evlerdeki çatlaklardan detay
-Yoldaki çatlaklar
-Röp
-Genel detay

( ARDAHAN )Arazide ve evlerde oluşan kırılmalar köy sakinlerini korkutuyor ARDAHAN

- Ardahan’ın Posof ilçesine bağlı Savaşır köyünde heyelan dolayısıyla evler yıkılmak üzere. İlçe merkezine 16 kilometre mesafede olan ve Gürcistan ile sınır olan Savaşır köyü bulunduğu yer nedeniyle bir vadi şeklinde ki mekânda bulunuyor. Tarihi bir köy olmasına rağmen şimdiye kadar böyle bir afetle karşılaşmadı. Ancak alt tarafından geçen ırmak tan dahi bir titreşim olmamıştı. Köyde araziler metrelerce yarıklarla kaplandı. Bu sarsılma ve kaymalardan dolayı evlerde de duvarlar çatlamaya başladı ve duvarlarla da büyük kırılmalar oluştu. 37 hanelik köyün sakinleri oldukça perişan ve ilgililerden yardım beklediklerini belirttiler. Evlerde meydana gelen duvar çatlakları ahırlarda da oluştuğu için hayvanların da ölüm tehlikesinde olduğu belirtildi. Köyde incelemelerde bulunan ilçe kaymakamı Enver Yılmaz ve jandarma ekibi evlerin durumlarının incelenmesi için Erzurum dan afat ekibi çağrıldığını söyledi.

Ekipler köyde incelemelerde bulunurken köylüler in bir kısmı hayvanlarıyla beraber yaylaya götürüldü ve bir kısmı da ilçe merkezine getirilerek öğrenci yurtlarına yerleştirildiler.
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