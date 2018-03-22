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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Poşetli pijama hırsızı kamerada

Poşetli pijama hırsızı kamerada

güvenlik kamerası

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-hırsızın gelişi
-hırsızlık anı

( İSTANBUL -ÖZEL)- İç giyim mağazasına giren hırsız pijama takımlarını böyle çaldı- Pijama hırsızı kameralara yansıdı- Rafları tek tek yoklardı ardından pijamayı tek hamlede çaldı İSTANBUL

- İstanbul Bahçelievler’de bir iç giyim mağazasına giren bir kadın önce rafları teker teker inceledi ardından yanında getirdiği poşete pijama takımlarını doldurarak çaldı. Şüpheli kadının dükkan içerisinde keşif yaptığı ve pijama takımlarını çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Bahçelievler Şirinevler Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir iç giyim mağazasında meydana geldi. İddiaya göre iç giyim mağazasına müşteri kılığında elinde poşetle gelen bir kadın dükkan önünde bulunan indirimli ürünleri inceledi. Ardından dükkan içerisine giren kadın hırsız pijamaların olduğu raflara yöneldi. Bir taraftan dükkanı çalışanını gözetlerken bir taraftan da rafları inceledi. Fırsat bulduğu ilk anda pijamaları tek hamlede yanında getirdiği poşete tıkıştırarak çaldı. Kadın hırsız kısa bir süre daha dükkan içerisini turladıktan sonra çaldığı pijama takımlarıyla birlikte kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bir şüpheli kadın iç giyim mağazasına gelip indirimli ürünleri inceliyor. Ardından dükkan içerisine giren kadın burada keşif yaptıktan sonra pijama takımlarının olduğu reyonlara yöneliyor. Burada yanında getirdiği poşete pijamaları dolduran kadın şüphelinin kısa süre sonra dükkandan ayrıldığı görüntülere yansıyor.
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