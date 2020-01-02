Poşete zam söylentilerine vatandaş tepkisi

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-alışveriş yapanlar detay

-Müzeyyen Baydar röp

-Nahit uçar röp

-Elif kuzu röp.

-ihsan dülger röp

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( ANTALYA )- Vatandaştan ücretli poşete ilginç yöntemler:" Aynı poşeti yıkayıp yıkayıp kullanıyorum"- "Poşet yerine bebek arabası kullanıyorum" ANTALYA



- Geçen yılın başından beri parayla satılan marketlerdeki plastik alışveriş poşetlerinin yeni yılda 30 kuruştan satılacağı haberleri üzerine poşet almamak için ilginç yöntemlere başvurdu. Tasarruf tedbirleri arasında bebek arabasını ve poşetleri yıkayıp yeniden kullanmak n plana çıkıyor. Marketlerde satılan plastik poşetlere yeni yıldan itibaren yüzde 22.58 oranında yeniden değerleme oranı uygulandığı ve 30 kuruştan satılacağı haberlerinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, poşet ücretinin 2020'de de 25 kuruş olarak devam edeceğini duyurdu. Poşetlere ücret gelmesinin ardından şimdi de zam haberleri vatandaşları da tedirgin etti. Kimi vatandaş plastik poşeti satın alarak kullanmaya devam ederken, kimi de yanında taşıdığı bez poşetleri kullanıyor. Ancak her alışverişte 25 kuruş ödemek istemeyen vatandaşlar kendilerine göre özel taktikler de geliştirdi. Ev hanımı olan Müzeyyen Baydar, poşet fiyatlarına zam gelmese daha iyi olacağını belirterek, "Her şeye zam geliyor poşete bari zam gelmesin. Alışverişi fazla yaparsam poşet almak zorunda kalıyorum onun dışında bez torba kullanmaya dikkat ediyorum. Bez torba kullanıyorum ama çoğunlukla unutuyorum, unuttuğum içinde poşet almak zorunda kalıyorum” dedi.

“Bebek arabasında taşıyorum” Bebek arabasında alışveriş malzemelerini taşıdığını söyleyen ev hanımı Elif Kuzu ise, “Naylon poşete para vermek tuhaf, bence poşet ücreti kaldırılsın. Maddi durumları zor olan insanlar var poşet almakta zorlanıyorlar” mesajını verdi. “Poşetleri yıkayıp kullanıyoruz” Aldığı poşetleri tekrar tekrar yıkayıp kullandığını belirten Nahit Uçar da, “Her gün markete gidiyoruz, bir emekli için büyük rakam. Markete gidiyorum poşet alacağım, kasaba gidiyorum bir de kasap poşet veriyor. Evde biriktiriyoruz, yıkıyoruz kurutuyoruz tekrar kullanıyoruz. Hala zam yapıyorlar. Poşetlere zam yapılmasın hatta ücretsiz olsun kese kağıdı dağıtsınlar” dedi.

“Poşetler doğayı kirletiyor” İhsan Dülger ise poşetlerin doğayı kirlettiğini belirtti.

Dülger, "Poşet hem doğayı kirletiyor ,bir yönden de ihtiyaç mecbur aldığı malzemeleri evine götürecek. Poşetlerin 25 kuruş olması normal, poşetlerin üzerinde marketlerin reklam logosu olmasın gerekirse de poşetler koyu renkli olmasını istiyorum. Aynı zamanda poşeti aldığımızda marketlerin reklamlarını yapmış oluyoruz.Poşetler ücretli olabilir.Alınan poşet ücretlerinin ne olduğunu merak ediyorum” ifadelerinde bulundu. (BY-JA-



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