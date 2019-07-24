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24 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Porto Riko Valisini protesto eden Ricky Martin’e Jennifer Lopez’den destek

- Porto Riko Valisini protesto eden Ricky Martin’e Jennifer Lopez’den destek

Konserden görüntü

Sosyal Medya İstifa Protesto Yolsuzluk Şarkıcı 

-Jennifer Lopez’in konuşması
-Detay

( FLORIDA ) FLORIDA

- Porto Riko Valisi Ricardo Rossello’nun istifasının istendiği protestolara katılan sanatçı Ricky Martin’e bir destek de Jennifer Lopez’den geldi. Lopez, dün akşam Orlando’da verdiği konserde Porto Riko halkına seslenerek, “Orada neler olduğunu dünyaya gösteren bir ses olduğu için Ricky Martin’e teşekkür etmek istiyorum. Güçlüyüz. Bunun üstesinden geleceğiz” dedi.
Porto Riko Valisi Ricardo Rossello'nun hakkındaki federal yolsuzluk suçlamaları ve yakın çevresi ile arasındaki mesajlaşmaların basına sızması büyük çaplı protestoların fitilini ateşlemişti. Binlerce kişi, hakkında rüşvet tartışmaları çıkan Vali Ricardo Rossello’nun istifası için dün sokaklara dökülmüştü. Valinin hedef aldığı kişilerden biri olan Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin de protestolara katılarak yetkilileri valinin görevden alınma sürecini başlatmaya çağırdı. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabı üzerinden, “Halkın gücünü hissetmek istiyorum” dedi.
Ricky Martin’e bir destek de ünlü sanatçı Jennifer Lopez’den geldi. ABD’nin Florida eyaletine bağlı Orlando kentinde konser veren Lopez, Porto Riko’da yaşananlara sessiz kalmadı. Konserinde sevenlerine, “Burada Latin ABD’li, Porto Rikolu var mı” diye seslenen Lopez, Porto Riko halkına sevgilerini gönderdi. “Yarın, daha iyi bir gelecek için mücadele ediyoruz” diyen Lopez, “Bu gece Porto Riko halkıylayız ve her zaman yanlarındayız. Orada neler olduğunu dünyaya gösteren bir ses olduğu için Ricky Martin’e teşekkür etmek istiyorum. Güçlüyüz. Bunun üstesinden geleceğiz. Sizi seviyorum” ifadelerini kullandı. Jennifer Lopez bu anları ise sosyal medya hesabından paylaştı. Binlerce beğeni ve yorum alan paylaşıma Ricky Martin de teşekkür etti. Porto Rikolu sanatçı Ricky Martin ise paylaşımında, “Çok teşekkür ederim. Hep birlikteyiz. Porto Riko hiç olmadığı kadar parlıyor” ifadelerini kullandı.
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