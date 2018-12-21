Portekizli “sarı Yelekliler” Başarısız Oldu Haberi

-Polisin eylemcilere müdahalesi,



ASA- Portekizli “Sarı Yelekliler” amacına ulaşamadı LİZBON



–Fransa’nın Sarı Yelek hareketini taklit etmeyi amaçlayan Portekiz’de yurt genelinde gerçekleştirilen protestolar polisin müdahalesiyle son buldu.Portekiz’de ülke genelinde başlatılan ve Fransa’daki Sarı Yelek hareketinden esinlenilen protestolar amacına ulaşamadı. Sabah saatlerinde ülke genelindeki önemli noktalarda trafiği kapatmaya çalışan eylemciler, sayıca fazla olan Portekiz polisi tarafından eylem noktalarından uzaklaştırıldı.Hükümet ile ilgili şikâyetlerini dile getirdikleri bir sosyal medya hesabında örgütlenen Portekizli eylemciler, Portekiz Sarı Yelek Hareketi'nin şiddet içermediğini ve herhangi bir siyasi partiyle bağlantılı olmadığını söyleyerek, en azından Lizbon’daki bir kenar partiye dikkat çekmek istediklerini belirtti.

Bir bildiri yayınlayan protestocular, daha düşük vergi talebi, yüksek işsizlik ödeneği, daha iyi kamu sağlığı hizmeti ile emlak spekülasyonlarının son bulması gibi taleplerde bulundu.

