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15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
- Portekiz'de Tramvay Devrildi: 28 Yaralı

- Portekiz'de Tramvay Devrildi: 28 Yaralı

raydan çıkan tramvaydan detay

( LİZBON ) - Portekiz'de tramvay devrildi: 28 yaralı LİZBON

Görgü Tanığı Başkent 


- Portekiz’in başkenti Lizbon’da raydan çıkan bir tramvayın devrilmesi sonucu 28 kişi yaralandı. Portekiz’in başkenti Lizbon’da cuma akşamı yaşanan kazada raydan çıkan bir trenin devrilmesi sonucu 28 kişi yaralandı. Yetkililer tramvayın dik bir yokuşta raydan çıkarak devrildiğini aktardı. Yaralılar arasında İngiliz vatandaşı 2 çocuğun bulunduğu belirtildi. Devrilmeden önce bir binaya çarpan tren yayaların da yaralanmasına sebep oldu. Bir görgü tanığı kazaya ilişkin “Büyük bir ses ve çığlık atan insanlar duydum” ifadelerini kullandı. Yaralıların durumunun ağır olmadığı aktarıldı.
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