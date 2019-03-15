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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Portakalın kilosu 1 lira, kabuğu 6 lira İzle

Portakalın kilosu 1 lira, kabuğu 6 lira İzle

Portakal kabuğu deposunda çuvallar içerisinde portakal kabuğu

İngiltere Tarım Yurt Dışı Özel Sektör Anavatan 

-Depoda bir işçinin çuvallardan portakal kabuğu dökmesi
-Portakal kabuğu yığını
-Portakal kabuğu yığını içerisinde iş yeri sahibi Mikail Sarıgül
-Mikail Sarıgül'ün çuval içerisinde portakal kabuğu tartması
-Mikail Sarıgül ile röportaj
-Kasalar içerisinde kabuğu soyulmuş portakal

( OSMANİYE -ÖZEL) - Portakalın kabuğu meyvesinden 6 kat daha pahalı - Kabuğu meyvesinden daha pahalı portakal, narenciye bölgesi Çukurova’da üreticinin yeni umudu oldu OSMANİYE

- Türkiye’de narenciyenin anavatanı sayılan Çukurova Bölgesi’nde portakal fiyatları bahçede kilosu 1 liraya inince, narenciye üreticisinin yeni umudu kilosu 6 liradan alıcı bulan portakal kabuğu oldu. Narenciye tarımının yoğun olarak yapıldığı Osmaniye'nin Kadirli ilçesi ile Adana, Kozan ve çevre ilçelerde bu yıl portakal fiyatlarında umduğunu bulamayan çiftçilerin yeni umudu portakalın kabuğu oldu. Portakal bahçede kilosu 1 liraya kadar düşerken, portakalın kurutulmuş kabuğunun fiyatı ise piyasada 6 TL’ye kadar alıcı buluyor. Gıda, kozmetik, ilaç sanayi gibi sektörlerde hammadde olarak kullanılan portakalın kabuğu yurt içi piyasada alıcı bulduğu gibi Almanya, Fransa, İngiltere gibi Avrupa ülkelerine de ihraç ediliyor. Kabuğu portakaldan daha çok rağbet görünce bu alanda yeni iş sektörleri oluşuyor. Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde portakal kabuğu alım satımı yapan Mikail Sarıgül, önceki yıllarda bölgede 20-30 ton arası portakal kabuğu ihracatı yapılırken bu yıl sadece Kadirli ve Kozan ilçelerinden 200 ton portakal kabuğunun yurt içi ve yurt dışı piyasasına satıldığını belirtti.
Evlerde tüketilen portakalın kabuğunu toplayarak 15 yıl önce bu sektöre girdiğini belirten Sarıgül, önceleri sadece küçük çapta alım satım yapılan sektörde şu anda portakal kabuğunun sanayi ürünü olma yolunda ilerlediğini söyledi.

Portakal kabuğunun ilk kurutulmasından ihracatına kadar geçen aşamalar hakkında da bilgiler veren Sarıgül, "Portakal kabuğunu iki şekilde temin ediyoruz. Mahallelerden, köylerden portakal kabuğu toplayan birçok kişi bu kabukları bize getiriyor. Ya da narenciye üreticisinden portakalı alıp, biz kabuğunu soyduruyoruz. Normal hava şartlarında portakal kabuğu güneşte 3 günde kurur. Daha sonra biz kuruyan bu kabukları çöpünden ve çürümüş kabuklardan temizleriz. Sonra kuruyan kabukları çuvallara doldurarak sevkiyata hazır hale getiririz. Portakal kabuğu alım satımı yapan üreticilerin gerek devlet kuruluşları, gerekse özel sektör tarafından mutlaka desteklenmemiz lazım. Şu anda biz sanayileşme yolunda ilerliyoruz. Bizim yanımızda yevmiye usulü onlarca çalışan var. Ancak biz hala kabuğu el yordamıyla işliyoruz. Narenciye Çukurova Bölgesi’nin ürünü. Ancak herhangi bir ekipmanımız olmadığı için kuruttuğumuz bu kabuklar İç Anadolu’da işleniyor. Bizler desteklendiğimiz takdirde Kadirli’ye kuracağımız bir tesisle portakal kabuğunu ilçe ekonomisi için bir fırsata dönüştürebiliriz" dedi.

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