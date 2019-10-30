Portakaldan yapılan gitar ve kaplumbağa motifleri renkli görüntüler oluşturdu

-Dans gruplarından görüntü

-Dans gruplarının gösteri yaparak, yürüyüş yapmaları

-Figürlerin Akdeniz Belediyesi'ne gelmesi

-Dans ekibinin gösterilerinden genel ve detay görüntüler

-Vatandaşlardan görüntü

-Dans gruplarının gösterilerinden görüntü



( MERSİN )- Uluslararası Mersin Narenciye Festivali Tanıtım Korteji'nin ilk durağı Akdeniz Belediyesi oldu- Portakal, limon, mandalina ve greyfurtla oluşturulan birbirinden renkli ve ilginç figürler, festival öncesi Akdeniz Belediyesi'nin konuğu oldu- Festival için yabancı ülkelerden gelen dans grupları da kısa gösteriler sunarken, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi MERSİN



- Mersin'de Narenciye Festivali heyecanı tüm coşkusuyla sürerken, festivalin tanıtım kortejinin ilk durağı Akdeniz Belediyesi oldu. Portakal, limon, mandalina ve greyfurtla oluşturulan birbirinden renkli ve ilginç figürler, festival öncesi Akdeniz Belediyesi’nin konuğu oldu. Ayrıca festival için yabancı ülkelerden gelen dans grupları da kısa gösteriler sunarken, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Mersin’de üretilen narenciye ürünlerini bütün dünyaya tanıtmak, narenciye meyvelerinin tüketiminin yanı sıra marka değerini arttırmak hedefiyle organize edilen ve bu yıl 7’incisi düzenlenen Uluslararası Mersin Narenciye Festivali, 1-3 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilere kapılarını açacak. Kentte, merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Kültür Parkta 70 dönümlük alanda gerçekleştirilecek festivalin heyecanı yaşanırken, hazırlıklar da tüm hızıyla sürüyor. Festivalde bu yıl 25 ülkeden 700 gösteri sanatçısı yer alacak. Bu kapsamda Festival Tanıtım Korteji de ilk şehir turunu gerçekleştirdi. Narenciye ürünleriyle oluşturulan ve birbirinde renkli figürleri taşıyan konvoy, Kuvvayi Milli Caddesi üzerinden yabancı dans gruplarının sergilediği gösteriler eşliğinde Akdeniz Belediyesi'nin önüne geldi. Yol boyunca renkli görüntüler oluşurken, vatandaşlar da korteje yoğun ilgi gösterdi. Akdeniz Belediyesi önünde kısa gösteriler sunan yabancı dans grupları, büyük beğeni topladı. Vatandaşlar figürler ile dans gruplarının fotoğraf ve videolarını çekerek anı ölümsüzleştirdiler.



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