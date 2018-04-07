Portakal Çiçeği Karnavalı’nın kortejine binlerce kişi katıldı

-Kortejden aktüel görüntüler



( ADANA ) ADANA



- ‘Nisan’da Adana’da’ sloganıyla 6.’sı düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı etkinlikleri kapsamında düzenlenen kostümlü kortej yürüyüşüne binlerce kişi katıldı.

Türkiye'nin tek sokak karnavalı olarak tanımlanan etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Adana’da Nisan ayının 4’ünde başlayan ‘portakal çiçeği’ kokusunun, karnaval havasında gerçekleşmesi için başlatılan ve bu yıl 6.’sı düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı’nın kortej yürüyüşü Merkez Park’tan start aldı. Çok sayıda okul, dernek ve sivil toplum kuruluşunun yanı sıra çevre illerden ve yurtdışından da katılımın olduğu yürüyüşte renkli görüntüler oluştu. Renkli kostümler giyen, yüzlerini rengarenk boyayan, portakal çiçeği temalı şapkalar takan katılımcılar, müzik eşliğinde dans etti. Kortej yürüyüşüne katılamayan bazı Adanalılar ise balkonlarına çıkıp alkışlayarak karnaval heyecanına ortak oldu. Etkinliğe katılan binlerce kişi, Merkez Park'ın içerisinde resmi açılış töreninin yapılacağı alana kadar yaklaşık 1 kilometre yürüdü. Festivalin resmi açılışı saat 19.30’da düzenlenecekken festival yarın akşam sona erecek.

