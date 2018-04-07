Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Portakal Çiçeği Karnavalı’nın kortejine binlerce kişi katıldı

Portakal Çiçeği Karnavalı’nın kortejine binlerce kişi katıldı

Drone ile kortej görüntüleri

Sivil Toplum Kuruluşu Açılış Töreni Portakal Çiçeği Sivil Toplum Festival 

-Kortejden aktüel görüntüler

( ADANA ) ADANA

- ‘Nisan’da Adana’da’ sloganıyla 6.’sı düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı etkinlikleri kapsamında düzenlenen kostümlü kortej yürüyüşüne binlerce kişi katıldı.
Türkiye'nin tek sokak karnavalı olarak tanımlanan etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Adana’da Nisan ayının 4’ünde başlayan ‘portakal çiçeği’ kokusunun, karnaval havasında gerçekleşmesi için başlatılan ve bu yıl 6.’sı düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı’nın kortej yürüyüşü Merkez Park’tan start aldı. Çok sayıda okul, dernek ve sivil toplum kuruluşunun yanı sıra çevre illerden ve yurtdışından da katılımın olduğu yürüyüşte renkli görüntüler oluştu. Renkli kostümler giyen, yüzlerini rengarenk boyayan, portakal çiçeği temalı şapkalar takan katılımcılar, müzik eşliğinde dans etti. Kortej yürüyüşüne katılamayan bazı Adanalılar ise balkonlarına çıkıp alkışlayarak karnaval heyecanına ortak oldu. Etkinliğe katılan binlerce kişi, Merkez Park'ın içerisinde resmi açılış töreninin yapılacağı alana kadar yaklaşık 1 kilometre yürüdü. Festivalin resmi açılışı saat 19.30’da düzenlenecekken festival yarın akşam sona erecek.
İlgili Foto Galeriler
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde KonuştuCumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde Konuştu
Kılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet EdildiKılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet Edildi
2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali
Portekiz'in Rengarenk Şemsiyeli SokaklarıPortekiz'in Rengarenk Şemsiyeli Sokakları
Fallas Festivali - Valensiya, İspanyaFallas Festivali - Valensiya, İspanya
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı