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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Porta-Car yarışı nefes kesti Haberi

Porta-Car yarışı nefes kesti Haberi

Yarışan araçlardan detay

Yarış Efes Öğrenciler 

-Yarıştan detaylar
-Güney Rotary Kulübü Başkanı Sinan Aydın'la röportaj

( ADANA -HD)- Adana'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı'nda üniversite öğrencileri kendi tasarladıkları araçlarla yarıştı ADANA

- Adana'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında kendi tasarladıkları araçlarla yarışan üniversite öğrencileri renkli görüntüler oluşturdu. Karnaval kapsamında Güney Rotary Klübü’nün düzenlediği Porta-Car etkinliğinde üniversite öğrencileri kendi araçlarını tasarlayıp yarıştı. Adana Güney Rotary Kulübü Başkanı Sinan Aydın Porta-Car yarışını gelecek senelerde de devam ettirmek istediklerini söyledi.

Çukurova Üniversitesi öğrencileriyle birlikte Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında gençlerin kreatif düşüncelerini ve çevre bilinçlerini geliştirmek, bütçe planlamak, özgün tasarım güçlerini ortaya koymak amaçlı planladıklarını belirten Başkan Sinan Aydın, "Bu yarışma sonunda öğrencilerimizi teşvik amaçlı çeşitli ödüller vereceğiz. Bu ödüller ileride bu yarışmamızın devamı için belki bir teşvik niteliği sağlayacak” şeklinde konuştu.

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