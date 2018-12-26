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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Porsuk Çayı yer yer dondu İzle

Porsuk Çayı yer yer dondu İzle

Porsuk çayından detaylar

( ESKİŞEHİR )- Yaz aylarında turistlerin yoğun ilgi gösterdiği ve gondol seferlerinin yapıldığı Porsuk Çayı'nın bazı bölgeledi buz tabakası ile kaplandı ESKİŞEHİR

Hava Sıcaklığı Cenin Uttu Kar Yağışı 


- Eskişehir’de dün etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığın eksi derecelere düşmesi Porsuk Çayı'nın bazı bölgelerde kısmen donmasına neden oldu. Yurdun büyük bölümündeki soğuk hava ve kar yağışı, Eskişehir'i de etkisi altına aldı. Dün sabah başlayan ve öğle saatlerinden sonra etkisini arttıran yoğun kar yağışı, gecenin ilerleyen saatlerinde ısının düşmesi ile don olaylarının yaşanmasına neden oldu. Termometrelerin eksi 8 derecelere kadar düştüğü Eskişehir'de, yaz aylarında turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği ve gondol seferlerinin yapıldığı Porsuk Çayı'nın yüzeyinin yer yer buz tuttuğu görüntülendi. Porsuk çayı üzerinde oluşan buz tabakası, bazı yerlerde yoğunlaşırken, bazı yerlerde ise su akıntılarının devam ettiği gözlemlendi. (BRK-Y)
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