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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Poroşenko: 'Sırbistan, Kosova meselesini bir an önce çözmeli' - BELGRAD Haberi

Poroşenko: 'Sırbistan, Kosova meselesini bir an önce çözmeli' - BELGRAD Haberi

Poroşenko: "Sırbistan, Kosova meselesini bir an önce çözmeli" - BELGRAD

: - Görüşmeden detaylar - İmza töreni detayları - Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun açıklaması - Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i açıklaması - Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko: - "Biz Kosova'nın bağımsızlığını tanımadık. Sırbistan'ın kendi çıkarlarını göz önünde bulundurarak, uzlaşı yoluyla Kosova meselesine bir an önce çözüm bulması gerektiği kanaatindeyiz"BELGRAD (AA) - Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Kosova'nın bağımsızlığını tanımadıklarını anımsatarak, "Sırbistan'ın kendi çıkarlarını göz önünde bulundurarak, uzlaşı yoluyla Kosova meselesine bir an önce çözüm bulması gerektiği kanaatindeyiz." dedi.
Poroşenko, Sırbistan'ın başkenti Belgrad 'daki resmi temasları kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü.Ukraynalı lider, Sırbistan Sarayı'ndaki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, bugünkü görüşmenin Türkiye'de gerçekleşen Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın açılışındaki görüşmenin devamı niteliğinde olduğunu ifade etti.
Poroşenko, ülkesinin Sırbistan'ın toprak bütünlüğünü desteklediğine işaret ederek, "Biz Kosova'nın bağımsızlığını tanımadık. Sırbistan'ın kendi çıkarlarını göz önünde bulundurarak, uzlaşı yoluyla Kosova meselesine bir an önce çözüm bulması gerektiği kanaatindeyiz." diye konuştu.
Ukrayna'nın kendi toprak bütünlüğünü savunacağını vurgulayan Poroşenko, Sırbistan'ın da kendilerine destek olacağını belirterek, Ukrayna ile Sırbistan'ın ikili ilişkilerinde herhangi bir sorun olmadığını aktardı.Poroşenko, Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin, Sırbistan ile Ukrayna'yı birbirine yakın kılan unsurlardan biri olduğunu anımsatarak, her iki ülkenin de 2025 yılına kadar AB üyesi olması temennisinde bulundu.Sırp lider Vucic de ülkesinin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğine dikkati çekerek, "Ukrayna'daki tüm sorunların barış yoluyla çözüleceğini umuyor, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) barışın sağlanmasında son derece önemli bir rol üstlendiğini düşünüyoruz." dedi.
Vucic, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi adına ciddi ve yoğun çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, Ukrayna ile Sırbistan arasındaki ticaret hacminin 2017 yılında 357 milyon dolara ulaştığını söyledi.

Ticaret hacminde 1 milyon avroluk bir hedefe ulaşmak istediklerini dile getiren Vucic, Sırbistan ile Ukrayna arasında yakın zamanda Serbest Ticaret Anlaşmasının da imzalanabileceğini kaydetti.
Poroşenko'nun ziyareti kapsamında, iki ülkenin dışişleri bakanlıkları arasında Ukrayna vatandaşlarının vizesiz geçiş hakkına sahip olmasına ilişkin iş birliği protokolü de imzalandı.İki lider, toplantının ardından Sırbistan - Ukrayna İş Forumu'na katıldı.

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