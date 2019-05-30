- Poroşenko'nun Tersanesini Kundakladılar İzle



- Eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun Kiev’de bulunan gemi parçalama ve üretim tersanesi kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı. Ukrayna’nın eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun başı bu kez kundakçılarla belaya girdi. Poroşenko’nun Kiev’de bulunan tersanesi kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı. Poroşenko son yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde koltuğunu ünlüTV şovmeni Volodımır Zelenskıy’e kaptırmıştı. Son dönemlerde yaşadığı şoklarla gündeme gelen Poroşenko’ya son olarak kötü haber tersanesinden geldi. Poroşenko’nun Kiev’de bulunan ‘Forge on Rybalsky’ isimli gemi parçalama ve üretim tersanesinde çıkan yangın üzerine tersane çalışanları tarafından Kiev itfaiyesine haber verildi.

İtfaiye ekipleri tarafından başlatılan yangın söndürme çalışmaları uzun uğraşlar sonucu tamamlanabildi. Yangının nedeni kundaklama Kiev itfaiyesi tarafından tamamlanan yangın söndürme çalışmalarının ardından ilk rapor yayınlandı. İtfaiye raporuna göre tersanede çalışan işçilerin mesailerinin dışındaki bir saatte tersaneye ulaşan kimliği belirsiz kişilerin bazı gemi ve tersane alanlarını yakmaya çalışarak kundaklama faaliyeti yürüttüğü açıklandı. Olayla ilgili soruşturma yapılırken kundaklamanın mesai dışında yapılması nedeniyle ölü ve yaralıların olmadığı açıklandı.

