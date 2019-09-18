Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Pompeo ve Veliaht Prens Selman ‘Aramco’ saldırısını görüştü

- Pompeo ve Veliaht Prens Selman ‘Aramco’ saldırısını görüştü

görüşmeden görüntüler

(CİDDE) CİDDE

Parmak Parmak İzi Petrol Saldırı Basın Mensupları 


- ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile arkasında İran olduğu iddia edilen ‘Aramco saldırısını’ görüştü. Suudi Arabistan’ın Aramco petrol sahasına düzenlenen saldırı sonrası Suudi Arabistan’ı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cidde kentinde Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştü. Suudi Arabistan resmi haber ajansı görüşmede Aramco saldırısının ele alındığını açıklarken, görüşmenin detayına ilişkin bilgi ise verilmedi. Pompeo, görüşme öncesi havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Husi milisler tarafından üstlenilen arkasında ise İran’ın olduğu iddia edilen Aramco petrol sahasına düzenlenen saldırıların ‘savaş nedeni’ olarak görülebileceğini söylemişti. Husiler'in saldırıyı üstlenmesini ‘hileli bir iddia’ olarak değerlendiren Pompeo, “Bu Ayetullah’ın global enerji arzı üzerinde risk oluşturan bir parmak izine sahip olduğu gerçeğini değiştirmiyor” demişti.
İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)
Fırat'ın doğusunda ilk ortak kara devriyesi başladıFırat'ın doğusunda ilk ortak kara devriyesi başladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı