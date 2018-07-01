Pompalıyla 2 torununu vurdu Video

-Yaralı çocuğun görüntüsü

-Fenalaşan annenin görüntüsü

-Genel ve detay



( ADIYAMAN ) ADIYAMAN



- Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kurugöl köyünde dede, 2 torununu da tüfekle yaralayarak hastanelik etti. Edinilen bilgiye göre, Besni'ye bağlı Kurugöl Köyünde ikamet eden Mecit İlhan (69) aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen torunları ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine evden pompalı tüfeğini alan dede, torunları Ali İlhan (18) ile Hicabi İlhan'ı (16) ayağından yaraladı. Yaralanan torunların ise dedelerinin kafasına sert bir cisim ile vurarak yaraladı. Olay sırasında çocukların vurulduğunu gören anne Besey İlhan (41) fenalaştı. Çevredekilerin sağlık ekiplerine bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar ve çocukların annesi ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Besni İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

