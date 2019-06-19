Pompalı tüfekli intihar teşebbüsünden 'annen çok üzülür' sözüyle vazgeçti

-Tüfeği boğazına dayaması

-Polislerin gelmesi

-POlislerin önlem alması

-Şahsın su içmesi

-Kalabalık detay

-Özel harekatın gelmesi

-İkna çabaları

-Şahsın ileri geri hareket etmesi

-Şahsa su verilmesi

-Şahsın ikna edilmesi

-Şahsın ekip aracına götürülmesi

-Bir kişi röportaj



( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya’da işten çıkarıldığı için bunalıma giren genç, av tüfeğiyle intihar girişiminde bulundu. Özel harekat polislerinin su verdiği genç, “Annen çok üzülür” sözüyle ikna edildi. Edinilen bilgiye göre olay Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi 297 Sokak üzerinde meydana geldi. Aynı mahalledeki bir restoranda çalışan 29 yaşındaki Tayfun Y., iddiaya göre mesai arkadaşıyla tartışında işten çıkarıldı. Bunalıma giren genç ilk önce arkadaşını yaraladı, ardından iş yerinin arka sokağında eline aldığı av tüfeği ile intihar girişiminde bulundu. Şahsın elinde tüfek olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine ilk gelen polisler Tayfun Y.’nin silahlı ve ikna olmaması nedeniyle destek istedi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çelik yeleklerini giyen polisler şahıs yakınında güvenlik önlemi alıp, vatandaşları uzaklaştırdı. Silahın ateş alma ihtimaline karşı balkon ve pencereden bakan kişiler de uzaklaştırıldı. Polis ekiplerinin ikna çabalarına cevap vermeyen Tayfun Y.’yi için özel harekat ekipleri çağrıldı. Müzakereci özel harekat polisi Tayfun Y.’yi ikna için uzun süre çaba harcadı. Vatandaşın ikram ettiği suyu içip, uzatılan sigarayı yakan Tayfun Y. korku dolu anlar yaşattı. Çıkarıldığı işyeri sahibine seslenen Tayfun Y. sık sık boğazına dayadığı av tüfeğinde elini tetiğe götürdü. Tayfun Y. kendisine yaklaşan polisleri görünce” Kendimi de vururum” diye seslendi. Özel harekat polisler kalkan ve çelik yelekli şekilde Tayfun Y.’nin etrafını sardı. Müzakereci polisin omzuna dokunduğu genç yardım ve ‘Annen çok üzülür’ sözünün ardından 1 saatlik çalışmayla ikna edildi. Elinden tüfeği alınan Tayfun Y. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İA-

