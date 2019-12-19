Pompalı tüfekle öldürülen kadın son yolculuğuma uğurlandı - BALIKESİR
- Cenazeden görüntüler Pompalı tüfekle öldürülen kadın son yolculuğuma uğurlandıBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Edremit ilçesinde tartıştığı arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü öne sürülen Nazan C., Havran ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.Maktul Nazan C.'nin (35) cenazesi yakınları tarafından Bursa Adli Tıp Kurumundan alınarak, Darsofa Mahallesi Saray Caddesindeki evine getirildi. Burada, Nazan C.’nin yakınları taziyeleri kabul etti.Nazan C.’nin cenazesi, öğle vakti Edremit Darsofa Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Havran Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım