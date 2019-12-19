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19 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Pompalı tüfekle öldürülen kadın son yolculuğuma uğurlandı - BALIKESİR

Pompalı tüfekle öldürülen kadın son yolculuğuma uğurlandı - BALIKESİR

- Cenazeden görüntüler Pompalı tüfekle öldürülen kadın son yolculuğuma uğurlandıBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Edremit ilçesinde tartıştığı arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü öne sürülen Nazan C., Havran ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.Maktul Nazan C.'nin (35) cenazesi yakınları tarafından Bursa Adli Tıp Kurumundan alınarak, Darsofa Mahallesi Saray Caddesindeki evine getirildi.
Burada, Nazan C.’nin yakınları taziyeleri kabul etti.Nazan C.’nin cenazesi, öğle vakti Edremit Darsofa Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Havran Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze Cenaze Namazı Pompalı Tüfek 

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