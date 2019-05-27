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27 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Pompalı magandaların hedefi olan yaşlı adamın vurulma anı kamerada

Pompalı magandaların hedefi olan yaşlı adamın vurulma anı kamerada

güvenlik kamerasından detaylar

Yaşam Mücadelesi Adli Kontrol Güvenlik Kamerası Yaşlı Adam Pompalı Tüfek 

-cenazenin çıkarılması

( GAZİANTEP )- Dükkanının önünde duran kasap, kavga eden şahısların tüfeğinden çıkan saçmaların hedefi oldu- Kasabın vurulma anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı GAZİANTEP

- kasap dükkanının önünde oturan 62 yaşındaki Osman Yenidoğan kavga eden iki kişinin tüfeğinden çıkan saçmaların hedefi oldu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi boyno mahallesi suna sokak içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta kavga eden iki kişi pompalı tüfekle ateş açıldı. O esnada oğlunun kasap dükkanının önünde oturan 62 yaşındaki Osman Yenidoğan tüfekten çıkan saçmanın hedefi oldu. Hastaneye kaldırılan Yenidoğan 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Yenidoğan’ın vurulma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Osman Yenidoğan’ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Gaziantep Asri mezarlığa defnedilirken, ateş eden iki kişi ise Muhammet S. ile Yakup S. polis tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan iki şüpheliden Yakup S. Tutuklanırken, Muhammet S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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