POMEM öğrencilerinden Çanakkale koreografisi



- 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürlüğünde eğitim gören yüzlerce öğrencinin Çanakkale için oluşturduğu koreografi havadan görüntülendi. 8 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Erzincan POMEM Müdürlüğünde eğitim gören yüzlerce öğrenci, 103 yıl önce yaralı anzak askerini kucaklayarak tedavisinin yapılması için sipere taşıyan Türk askerinin koreografisini oluşturdu. Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü bahçesinde yapılan koreografide yüzlerce öğrenci şair Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkele Şehitlerine" isimli şiirinin birkaç kıtasını seslendirdi. Türk bayrakları ve "Erzincan POMEM Çanakkale" yazısınında koreografisini oluşturan öğrencilerin oluşturduğu muhteşem görüntü drone ile görüntülendi.

