Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
POMEM öğrencilerinden Çanakkale koreografisi

POMEM öğrencilerinden Çanakkale koreografisi

Öğrencilerin oluşturduğu koreografinin drone ile çekilmiş görüntüsü

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

Anzak Akkale Öğrenciler 


- 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürlüğünde eğitim gören yüzlerce öğrencinin Çanakkale için oluşturduğu koreografi havadan görüntülendi. 8 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Erzincan POMEM Müdürlüğünde eğitim gören yüzlerce öğrenci, 103 yıl önce yaralı anzak askerini kucaklayarak tedavisinin yapılması için sipere taşıyan Türk askerinin koreografisini oluşturdu. Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü bahçesinde yapılan koreografide yüzlerce öğrenci şair Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkele Şehitlerine" isimli şiirinin birkaç kıtasını seslendirdi. Türk bayrakları ve "Erzincan POMEM Çanakkale" yazısınında koreografisini oluşturan öğrencilerin oluşturduğu muhteşem görüntü drone ile görüntülendi.
İlgili Foto Galeriler
Anzaklar Dedelerini UnuttuAnzaklar Dedelerini Unuttu
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Eşek Arısı Teröristlerin Kabusu OlduEşek Arısı Teröristlerin Kabusu Oldu
Afrin Göründü!Afrin Göründü!
AK Partili Ve HDPli Vekiller Arasında Afrin KavgasıAK Partili Ve HDPli Vekiller Arasında Afrin Kavgası
Komando Birlikleri Hatay’a Böyle Geldi!Komando Birlikleri Hatay’a Böyle Geldi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı