- Yozgat POMEM Bando Takımının tören alanına gelişi - Polis öğrencilerinin tören yürüyüşü - Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması - POMEM Müdürü Zafer Kişi'nin konuşması - Yozgat Valisi Kadir Çakır'ın konuşması - Dereceye giren öğrencilere hediyelerin verilmesi - Yemin edilmesi - Polis adaylarının keplerini atması ve birbirlerine sarılıp sevinmesi Yozgat ve Kırşehir POMEM'de mezuniyet sevinci - Yozgat ve Kırşehir'de eğitimlerini tamamlayan bin 161 polis için mezuniyet töreni düzenlendiYOZGAT / KIRŞEHİR (AA) - Yozgat ve Kırşehir'de 4 aylık eğitimlerini tamamlayan bin 161 polis için mezuniyet töreni yapıldı. Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezindeki (POMEM) 23. dönem mezuniyet töreni, tören yürüyüşünün ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Yozgat Valisi Kadir Çakır, "Polis denildiği zaman aklıma 15 Temmuz geliyor. Bu vatana kast eden hainlerin yaptıkları ilk şey, Emniyet Genel Müdürlüğünü, Ankara İl Emniyet Müdürlüğünü ve Özel Harekat Daire Başkanlığını bombalamak oldu. Çünkü onlar, kendileri ile nereden nasıl mücadele edileceğini çok iyi biliyorlardı. 15 Temmuz'da gerçekten büyük bir mücadele örneği verdi polislerimiz." dedi. Çakır, polisin PKK terör örgütü başta olmak üzere bütün terör örgütleriyle mücadele ettiğini de dile getirdi. Yozgat POMEM Müdürü Zafer Kişi de 23. dönemde 730 vatan evladını daha mezun etmenin haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.
Konuşmaların ardından okulu dereceyle bitiren Caner Ayaz, yaş kütüğüne plaket çaktı, dereceye giren 10 öğrenciye çeşitli hediyeler verildi. Daha sonra eğitimlerinin tamamlayan 730 polis yemin etti.
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