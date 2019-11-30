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30 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Politeknik Üniversitesi Rektörü: “Politeknik Üniversitesi’nde Hasar Büyük” İzle

- Politeknik Üniversitesi Rektörü: “Politeknik Üniversitesi’nde Hasar Büyük” İzle

üniversitedeki maddi hasar

Yasa Tasarısı Geri Çekilme Polis Ekipleri Öğrenciler Molotof Kokteyli 

-Teng açıklama
-detay

( HONG KONG ) - Politeknik Üniversitesi rektörü: “Politeknik Üniversitesi’nde hasar büyük” HONG KONG

- Hong Kong’da 2 hafta boyunca kuşatma altında olan Politeknik Üniversitesi’ndeki yıkımı inceleyen rektör Teng Jin-Guang, “Politeknik Üniversitesi’nde hasar büyük” dedi.
Hong Kong’da öğrenciler tarafından abluka altına alınan Politeknik Üniversitesi kampüsü, polis tarafından kuşatılmıştı. Yaklaşık 11 gündür süren polisin kuşatma dün kaldırıldı. Üniversitede incelemelerde bulunan rektör Teng Jin-Guang, maddi hasarın büyük olduğunu 5 yada 6 ay içerisinde eski haline döndürüleceğini açıkladı.
Temizleme çalışmaları esnasında 3 bin 989 molotof kokteyli, bin 339 patlayıcı madde, 601 adet aşındırıcı sıvı bulunan şişe ve 573 adet silah bulunduğu açıklandı. 2 hafta boyunca süren kuşatma altına üniversitenin araştırma faaliyetleri üzerinde de yıkıcı bir etki bıraktığını belirten Teng, "2 hafta boyunca, eğitimi askıya almak zorunda kaldık. Bu, üniversitenin öğretim ve araştırma faaliyetleri üzerinde yıkıcı bir etki yaptı" dedi.
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı nedeniyle aylardır şiddetli protestolar yaşanıyor. Yasa tasarısı geri çekilmesine rağmen protestocularla hükümet güçleri arasında çatışmalar devam ediyor. Yaklaşık 2 hafta önce birçok protestocu öğrenci, kolluk kuvvetlerinin operasyonlarına karşı Hong Kong Politeknik Üniversitesini ablukaya almış, ardından üniversite polis tarafından kuşatılmıştı. Öğrenciler tarafından abluka altına alınan Hong Kong Politeknik Üniversitesine giren polisler öğrencilerle çatışmış, üniversiteye giren polis ekipleri ve öğrenciler arasında tansiyon yükselmişti. Kampüsten ayrılmaya çalışan öğrencilere ise polis tarafından müdahale edilmişti. Öğrencilerin barikatları ateşe vermesiyle ise kampüsün bazı bölgelerinde yangın çıkmıştı.
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