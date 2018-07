Polisten yorgun ve bitkin sürücülere VİP hizmet

-Trafik polisleri uygulama

- Yozgat’ta trafik polisleri olası kazaların önüne geçmek can ve mal kaybını önlemek için gece gündüz demeden mesai yapıyor. Kontrollerde sadece ehliyet ruhsat sorgusu yapılmıyor uykusuz ve yorgun sürücülere çay ikram ediliyor gerekirse bölge trafik denetleme istasyon amirliğinde yatakhanelerde dinlendiriliyorlar. Yozgat Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü Ekipleri Yozgat’ın Yerköy mevkiinde uykusuz ve yorgun sürücülere yönelik bir uygulama başlattı. Yaşanacak muhtemel kazaların önüne geçmek amacıyla yol üzerinde yapılan kontrollerde vatandaşlar bilgilendirilerek dinlenmeleri ve ihtiyaçlarını görebilecekleri yerin olduğu söyleniyor. Uykusuz ve yorgun sürücüler, polis tarafından direk uyarılarak dinlenmeleri sağlanıyor. Dinlenme odalarında uykularını alan sürücülere polis ekipleri tarafından çay ikram ediliyor, dileyen duş alıp kahvaltı yaptıktan sonra yollarına dinç bir şekilde devam etmeleri sağlanıyor. Yerköy Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde dinlenme imkanı bulan sürücü Aras Salman ilk defa böyle bir uygulama gördüğünü ve memnun kaldığını dile getirerek “Çok mutlu olduk. Tam ihtiyacımız vardı. Burada çayımızı içtik, birkaç saatte olsa uyuyarak dinlendik. Ellimizi yüzümüzü yıkadık yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Berkay Şener isimli sürücü ise “Gece gece yorgunduk, uyuduk resmen tazelendik. Çok güzel bir uygulama. Polis ekipleri çay ikram ettiler, dinlendik bir iki saatte olsa. Her türlü imkan var burada. Her şeyi düşünmüşler. Biz de istifade ettik, şimdi de yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şub Müdürlüğü Ekipler Amiri Murat Akçaoğlu da yaptığı açıklamada “Güzergahımızda meydana gelen kazaların çoğu tek taraflı yoldan çıkma olarak meydana gelmekte. Bunun da ana sebepleri arasında yorgun, uykusuz ve aşırı hızlı araç kullanma yer almakta. Vatandaşlarımızın, yol kullanıcılarının daha güvenli huzurlu ve sağ salim kazaya karışmadan gidecekleri yerlere seyahat etmeleri, varmaları için biz Yozgat Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İstasyon Amirliklerimizde uyku molası adında bir proje başlattık. Uygulamalarımızda yorgun olduğunu tespit ettiğimiz vatandaşları istasyonumuza davet ediyoruz. Dinlenme imkanları var. Çay imkanımız var, duş alma imkanları var. Vatandaşlarımıza bu imkanları sunduktan sonra kendilerini daha zinde ve dinç olarak yollarına, seyahatlerine devam ettiriyoruz. Amacımız güzergahımızda meydana gelen yaralamalı ve ölümlü kazaları en aza indirmek. Vatandaşlarımızın daha huzurlu ve güvenli bir şekilde herhangi bir kazaya karışmadan gidecekleri yerlere ulaşmalarını sağlamak” ifadelerine yer verdi.