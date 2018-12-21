Polisten yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu

-depoda yapılan aramadan görüntü



( ÇORUM ) - Operasyonda 90 litre kaçak içki ele geçirildi ÇORUM



- Çorum’da yaklaşan yılbaşı öncesi polis ekipleri kaçak içki operasyonlarını yoğunlaştırdı. İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 90 litre kaçak içki ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Kale Mahallesi’nde bir iş yerinde Türkiye’ye yası dışı yollardan sokulan gümrük kaçağı alkollü içki ve el yapımı-merdiven altı tabir edilen, halk sağlığını tehdit eder nitelikte alkollü içki bilgisine ulaştı. Bunun üzerine iş yerine düzenlenen operasyonda depo olarak kullanılan yerde, bin ml’lik cam şişe içerisinde 4 adet votka ile 0,5 litrelik su pet şişeleri içerisinde sahte-el yapımı toplam 90 litre alkollü içki ele geçirildi. İş yeri sahibi Ş.K. ve işletmecisi M.A.A., hakkında adli işlem yapıldı.

